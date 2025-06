Prefeitura de Iconha abre processo seletivo para diversos cargos

A Prefeitura Municipal de Iconha abriu processo seletivo para contratação temporária de servidores. O certame ficará com inscrições abertas até o dia 11 de junho.

A seleção será organizada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

De acordo com a administração municipal, o objetivo é suprir as necessidades excepcionais desta pasta para os cargos de vigia, motorista, auxiliar de cuidador e educador/ cuidador.

Os salários variam de R$ 1.496,12 a R$ 1.561,86. Mais informações podem ser obtidas através do edital.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui