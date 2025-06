Prepare-se! Cachoeiro vai receber a etapa FECAR da WP Rodeio Show

Cachoeiro de Itapemirim será palco de um dos maiores eventos do ano neste final de semana. De sexta (27) a domingo (29), o WP Rodeio Show, através da Prefeitura do município e parceria com produtores de eventos da cidade, promete levar ao público uma experiência inesquecível no Parque de Exposições.

A atração principal é uma das etapas oficiais da Federação Capixaba de Rodeio (FECAR), reunindo mais de 20 montarias em touros, com os melhores peões da região e grandes nomes do rodeio nacional.

O evento contará ainda com animadores de arena, estrutura de ponta, segurança monitorada e muitas surpresas preparadas especialmente para o público cachoeirense, presença de locutores de renome nacional, como Júnior Nascimento e Rui Jr, vozes marcantes que já narraram no tradicional Rodeio de Barretos

Com uma programação intensa e cheia de emoção, o WP Rodeio Show se firma como um novo marco na tradição do rodeio no sul capixaba. Os organizadores garantem um ambiente seguro, familiar e vibrante, com atrações para todas as idades.

Os camarotes estão quase esgotados. Quem quiser garantir um dos últimos lugares disponíveis pode entrar em contato pelo telefone (28) 99923-7832.