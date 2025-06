Presidente Kennedy divulga atrações do ExpoKennedy 26ª Edição; confira

De 09 a 13 de julho, o Parque de Exposições Afonso Costalonga, em Presidente Kennedy, será palco de mais uma edição da ExpoKennedy, um dos maiores eventos agropecuários do Espírito Santo.

A festa é uma verdadeira celebração do homem do campo, destacando a importância da agropecuária para o desenvolvimento econômico e social da região. Presidente Kennedy se orgulha por ser a maior bacia leiteira do Sul do Estado e a segunda maior do Espírito Santo, evidenciando a força do nosso agro e a dedicação dos produtores rurais.

Com uma programação que valoriza a tradição e a cultura rural, a ExpoKennedy contará com o tradicional concurso leiteiro, além do emocionante rodeio, exposições e muitas outras atrações para toda a família.

Os artistas que vão animar o evento estão sendo anunciados no Instagram oficial da Prefeitura. Siga e acompanhe todas as novidades!