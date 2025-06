Presidente Kennedy lança campanha na Semana do Meio Ambiente

m comemoração à Semana do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a empresa Resitech Gerenciamento Ambiental, promove uma importante ação de conscientização e responsabilidade ambiental: a coleta e destinação final adequada de lixo eletrônico, com foco especial no descarte correto de pilhas e baterias.

Para facilitar o acesso da população à iniciativa, foi instalado um Eco Ponto na banca de jornal próxima à praça central do município. No local, os cidadãos podem descartar pilhas e baterias usadas de forma segura e responsável, contribuindo diretamente para a preservação do meio ambiente e a promoção da saúde pública.

Pilhas e baterias, quando descartadas de maneira incorreta, liberam substâncias químicas perigosas — como metais pesados — que contaminam o solo e a água, ameaçando a biodiversidade e a qualidade de vida da população. Por isso, ações como esta são fundamentais: garantem que esses resíduos recebam o tratamento adequado, evitando danos ambientais e promovendo práticas sustentáveis.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente reforça a importância da participação da comunidade e lembra que pequenas atitudes geram grandes transformações. Juntos, podemos construir um futuro mais limpo, saudável e comprometido com as próximas gerações.

Participe!

Descarte corretamente suas pilhas e baterias e ajude a proteger o meio ambiente!