Preso é condenado por matar e decapitar colega de cela em Viana

Um detento da Penitenciária de Segurança Média II (PSME II), em Viana, foi condenado a 13 anos, 10 meses e 7 dias de prisão em regime fechado por assassinar e decapitar um companheiro de cela em 2023. A sentença foi proferida na quinta-feira (6) após julgamento do Tribunal do Júri em Fundão.

Ageu Santos da Cruz foi considerado culpado pelo homicídio qualificado de Reginaldo da Cunha Rodrigues. Segundo a investigação, o crime foi cometido com requintes de crueldade: a vítima foi estrangulada com uma linha de varal e posteriormente teve o pescoço serrado pelo agressor.

De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que atuou no caso por meio da Promotoria de Justiça de Fundão, o crime foi premeditado e cometido enquanto os demais detentos da cela dormiam. O motivo do homicídio teria sido uma confissão feita por Reginaldo durante uma conversa com Ageu, na qual teria admitido a prática de estupro, o que teria gerado uma discussão violenta entre os dois.

Os jurados reconheceram duas qualificadoras: o uso de meio cruel e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A Justiça também levou em conta agravantes como reincidência e maus antecedentes do réu. A pena inicial, de 16 anos e 7 meses, foi reduzida devido à confissão e outras circunstâncias legais.

Ageu já cumpre pena por outros crimes e permanecerá preso. O MPES destacou que a atuação no julgamento reafirma o compromisso da instituição com a defesa da vida e a punição de crimes dolosos contra a pessoa.