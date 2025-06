PRF apreende crack e haxixe durante blitz em João Neiva

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente dois quilos de crack e 196 gramas de haxixe no início da madrugada desta sexta-feira (13), durante fiscalização no km 4 da BR-259, em João Neiva.

A apreensão ocorreu por volta das 00h30, quando uma equipe patrulhamento da PRF abordou um Ford/Ka branco com quatro ocupantes.

Durante a fiscalização, os passageiros apresentaram respostas contraditórias a questionamentos simples e demonstraram nervosismo, o que levantou suspeitas. Além disso, os policiais notaram um forte odor característico de entorpecentes no interior do veículo.

Diante da situação, uma das passageiras, que estava no banco dianteiro, indicou que havia drogas sob uma bolsa no assoalho, próximo aos seus pés. Após buscas no local informado, os agentes localizaram os entorpecentes.

Nenhum dos ocupantes assumiu a posse das drogas, alegando o direito constitucional de permanecer em silêncio. Diante dos fatos, todos foram encaminhados à 13ª Delegacia Regional da Polícia Civil em Aracruz-ES, para os procedimentos cabíveis.