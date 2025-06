PRF apreende droga mais potente e prejudicial que o crack em Cariacica

Na tarde deste sábado (14), por volta das 12h20, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 13 tabletes de substância análoga a óxi, uma droga altamente devastadora, além de uma pistola Taurus PT101 AFS calibre .40 e dois carregadores com munições, durante patrulhamento em Cariacica.

Durante a operação, os agentes abordaram um veículo, onde encontraram 13 tabletes da droga, com peso de aproximadamente 14,2 kg. Os dois carregadores continham 22 munições.

Todo material apreendido vai ser periciado e, os suspeitos foram detidos e encaminhados para a autoridade policial competente para as devidas providências legais.

Segundo a PRF, o óxi, conhecido por ser mais potente e prejudicial que o crack, tem como princípio ativo a pasta base da folha de coca, misturada com cal virgem e combustíveis (querosene, gasolina ou água de bateria), o que reduz seu custo e amplia sua circulação.

Produzido principalmente na Bolívia e no Peru, o entorpecente entrou no Brasil pelo Acre em 2005 e, desde então, disseminou-se por diversos estados, incluindo São Paulo, Amazonas, Pará, Amapá e Rondônia, causando sérios impactos à saúde pública.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui