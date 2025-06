Procissão e show de Eliana Ribeiro encerram a Festa de São Pedro 2025

A Festa de São Pedro teve início na última segunda-feira (20) e segue até domingo, 29 de junho. As celebrações ocorrem sempre às 19h30, de segunda à sexta, e aos sábados e domingos às 19 horas na Catedral de São Pedro. Outro destaque é a tradicional quermesse da Catedral.

Segundo o presbítero, padre Bruno Sá Rangel, o destaque da festa são as barracas que não ficam na rua, mas dentro do terreno da própria igreja. “O espaço é bem seguro, nós temos seguranças o tempo todo guardando os portões. A entrada é gratuita. Não são aceitas e nem vendidas bebidas alcoólicas, afinal, nossa festa é familiar e pensada para que todos possam participar com tranquilidade”, finalizou.

Confira a programação da Festa de São Pedro 2025:

Quinta-feira (26) – 7º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo padre Evaldo Praça Ferreira

Resp. Paróquia Nossa Senhora das Graças

Sexta-feira (27) – 8º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo padre José Carlos Ferreira da Silva

Resp. Paróquia Nosso Senhor dos Passos

Sábado (28) – 9º Dia da Novena

19h: Missa presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP

Jubileu dos Seminários

Resp. Seminário Maior São João Maria Vianney e Seminário Bom Pastor

Todos os dias à partir das 18 horas, as barracas estarão funcionando e após a Missa, haverá atrações culturais.

Domingo (29) – Dia de São Pedro

7h: Missa presidida pelo padre Olímpio Andrade

9h: Missa presidida pelo padre Bruno Sá Rangel

15h: 25º Procissão com a imagem de São Pedro saindo da Catedral em direção ao Grêmio Santo Agostinho (Vila Rica).

16h30: Missa Solene presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP transmitida pela Rádio Diocesana FM 95.7 e WebTV Amparo.

19h: Show Nacional com Eliane Ribeiro