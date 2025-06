Procon atende mais de 500 pessoas na feira Parceria Legal na Serra

A cidade da Serra recebeu, neste fim de semana, a Feira Parceria Legal: Consumidor & Empreendedor, promovida na Praça de Porto Canoa. O evento teve início no sábado (7) e segue até a tarde deste domingo (8), reunindo diversos serviços públicos gratuitos para a população.

Entre os destaques da programação, o Procon do Espírito Santo marcou presença com uma série de atendimentos e orientações ao público. Ao longo da manhã de sábado, mais de 500 pessoas foram atendidas pelo órgão, com demandas concentradas em reclamações sobre serviços essenciais, como fornecimento de água, energia elétrica e telefonia.

A diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho, ressaltou a importância da ação para a população. “O Procon tem atuado dentro do Parceria Legal com foco em orientar consumidores e microempreendedores sobre direitos e deveres nas relações de consumo. Realizamos atendimentos, negociação de dívidas, registro de reclamações, troca de titularidade em parceria com a EDP e a Cesan. Também oferecemos acesso à tarifa social por meio do CadÚnico, que pode garantir descontos de até 75% nas contas. É um trabalho amplo, com orientação financeira e atividades lúdicas para as crianças”, afirmou.

Além dos serviços voltados ao público adulto, o Procon também promoveu o projeto Procon Kids, com área de lazer e distribuição de mais de mil kits infantis, aproximando o tema da educação para o consumo de forma leve e didática para o público infantil.

Outros órgãos também estiveram presentes, como a Defensoria Pública, Polícia Científica, Cesan, EDP, Rede Abraço e ADERES. A feira ofereceu orientações jurídicas, renegociação de dívidas, informações sobre empreendedorismo e educação financeira, reforçando o compromisso do Estado em levar serviços essenciais de forma acessível e integrada à comunidade.

A iniciativa é do Instituto Sustentabilidade Brasil, em parceria com o Procon-ES e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES).

Programação Musical

Domingo – 8 de junho

11h00: Abertura da praça de Alimentação e estandes dos empreendedores

12h00: Jocelee Francisco, canta voz e violão

14h00: Roda de Samba com o grupo Samba de Quintal – Resgatando os clássicos do samba com alegria e interação com o público.

Serviço

Local: Praça de Porto Canoa – Serra

Dias: 7 e 8 de junho

Entrada gratuita