Procon de Cachoeiro adverte para mais uma maneira de golpe

A criatividade dos golpistas não tem limite. Eles estão utilizando o nome do Procon através de todas as ferramentas eletrônicas para enganar as pessoas e se apropriar indevidamente de seus dados a fim de realizarem empréstimos, restando ao consumidor pagar a conta depois.

Na semana passada, o Procon alertou sobre o golpe por e-mail, no qual a mensagem vem do destinatário “procon-85” contendo uma notificação extrajudicial, convocando a prestar esclarecimentos sobre uma reclamação registrada.

Desta vez, a mensagem vem através do Whatsapp. Agora, o consumidor é convocado a pagar uma prestação de um empréstimo consignado realizado. Tem até atendimento eletrônico com atendente, que esclarece que o não pagamento acarretará multa e mais descontos direto na fonte.

O coordenador executivo do Defesa do Consumidor em Cachoeiro, Ricardo Fonseca, explica que o órgão municipal não realiza nenhum tipo de cobrança ou envia mensagens aos consumidores com esse objetivo. “É fundamental o consumidor se manter atento e não clicar em links de emails desconhecidos nem passar dados pessoais em ligações de estranhos”, alerta.



Ele ressalva que todas as mensagens que o Procon de Cachoeiro tem enviado aos consumidores são de canais oficiais devidamente identificadas e vindas de e-mail corporativo da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, com o final cachoeiro.es.gov.br, e não pelo whatsapp.

Fique informado

Para orientações, dúvidas e reclamações, os consumidores podem ir pessoalmente na sede do órgão, localizado na Rua Bernardo Horta, 204, das 8h às 16h. Ou ainda pelo site www.cachoeiro.es.gov.br, aplicativo Cachoeiro Online. Mais informações pelo telefone (28) 3199-1710.