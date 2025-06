Procon de Cachoeiro alerta para novo golpe por e-mail

Se você recebeu um e-mail do destinatário “procon-85”, contendo uma notificação extrajudicial, convocando a prestar esclarecimentos sobre uma reclamação registrada, fique atento. É mais um golpe na praça.

De acordo com o coordenador executivo de Defesa do Consumidor, Ricardo Fonseca, golpistas estão usando o nome do Procon, enviando mensagens a fornecedores e consumidores com o intuito de coletar, secretamente, dados pessoais dos mesmos e assim, realizar empréstimo e outros golpes em nome de terceiros.

“Dentro do e-mail, há um link onde a pessoa, ao clicar, teria acesso aos dados da reclamação. Porém, na verdade, ele pode ser uma porta de acesso para que peguem as informações como nome, CPF entre outros, que são necessários para se apropriar de suas contas e seu dinheiro”, explica.

O coordenador alerta que há dados fundamentais que os e-mails falsos não contém, como o Procon ao qual pertence a suposta reclamação, nome do reclamado e reclamante e o número do processo registrado no órgão. “O Procon de Cachoeiro apenas envia e-mails convocando ou notificando através dos canais oficiais, devidamente identificadas e provenientes do e-mail corporativo da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, com o final cachoeiro.es.gov.br”, ressalta Ricardo.

Saiba mais

Para orientações, dúvidas e reclamações, os consumidores podem ir pessoalmente na sede do órgão, localizado na Rua Bernardo Horta, 204, das 8h às 16h. Ou ainda pelo site cachoeiro.es.gov.br, aplicativo Cachoeiro Online. Mais informações pelo telefone (28) 3199-1710.