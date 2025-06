Procon de Cachoeiro disponibiliza Reclamações On-line

O órgão de defesa do consumidor de Cachoeiro (Procon) conta com uma ferramenta que possibilita aos consumidores realizarem suas reclamações do conforto de seu lar. O “Reclamações On-line” está disponível no site da Prefeitura Municipal de Cachoeiro atráves do link.



Lá, é possível realizar sua reclamação para problemas relacionados a relação de consumo de forma 100% online, através do computador ou celular, com os documentos indispensáveis em mãos.

Além disso, o site oferece acesso a vários serviços do Procon, de forma prática, visando assim democratizar o acesso da população a diversos serviços oferecidos pela prefeitura municipal na área de direito do consumidor.

De acordo com o coordenador executivo da pasta, Ricardo Fonseca, o diferencial desta ferramenta para registro de reclamações está no fato de ser online já que o consumidor pode acessar de qualquer dispositivo conectado a internet. “É uma ferramenta de acessibilidade que nos aproxima ainda mais da população”, comenta o coordenador.

Passo a passo

Dentro do site da prefeitura de Cachoeiro, procure a seção “Reclamação On-line”. Vá em “abrir reclamação” e faça o registro, com os seguintes documentos em mãos:

Documento de identificação oficial com foto

Comprovante de residência

CPF

Nota Fiscal

Contrato de prestação de serviço (se tiver)

Fatura (se for caso, por exemplo, de reclamação de cartão de crédito, água, energia elétrica, celular, telefone)

Ordem de Serviço (se se tratar de conserto) Termo de garantia

Orçamento

Anexe imagens de mensagens de e-mail ou registros de qualquer contato que você teve com a empresa sobre a compra.

Vale a ressalva que antes de abrir uma reclamação, o Procon orienta aos consumidores a tentarem contato com a empresa para buscar um acordo amigável, para uma tentativa resolver o problema.

Quem preferir, também pode registrar sua reclamação pessoalmente na sede do Procon, localizado na Rua Bernardo Horta, 204, das 8h às 16h. Mais informações pelo telefone (28) 3199-1710.