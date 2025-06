Produção de café do Vietnã foi estimada em 29 milhões de sascas

A produção de café em nível mundial da safra 2024–2025 foi estimada em 174,9 milhões de sacas de 60kg, das quais 77 milhões de sacas são da espécie de Coffea canephora (robusta + conilon), volume físico que corresponderá a 44% da produção global. E, em complemento, a produção de Coffea arabica foi calculada em 97,9 milhões de sacas, a qual equivalerá a 56% do total de café que será produzido no mundo no período em foco.

