Professora de Viana lança livro com vivências infantis

A professora Jenniffer Sales, da rede municipal de Viana, lançou um livro infantil inspirado nas vivências com crianças do Grupo 3 do CMEI José Chagas, onde atua. A obra é resultado de sua pesquisa de mestrado em Educação e valoriza o brincar livre, o uso de elementos da natureza e a identidade local.

Enredo

A protagonista da história é Joana, uma menina negra de três anos que embarca numa viagem pela cidade de Viana a bordo da Maria Fumaça, símbolo histórico do município. No percurso, ela passa por pontos turísticos como o Parque Linear, a Rampa do Urubu e o Mirante da Biquinha.

Inspiração

O livro nasceu das experiências reais vividas com a turma. “Foram brincadeiras com elementos simples, materiais não estruturados, que despertaram o interesse das crianças”, explicou Jenniffer. A personagem Joana é também uma homenagem à avó da autora.

Além de incentivar a leitura, o livro propõe reflexões sobre representatividade e coloca as crianças como protagonistas do próprio processo de aprendizagem. “As crianças se veem na personagem, se reconhecem”, destacou.