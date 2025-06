Projeto de Dr. Bruno Resende prioriza casos de AVC e infarto no SUS

O deputado Dr. Bruno Resende (União) quer a criação de diretrizes específicas para o atendimento, na rede estadual de saúde, de vítimas de acidente vascular cerebral (AVC) e de infarto agudo do miocárdio.

Ele acredita que a medida será capaz de melhorar de forma significativa o socorro aos pacientes, reduzindo a mortalidade e o desenvolvimento de sequelas.

O Projeto de Lei (PL) 236/2025 propõe que sejam elaborados protocolos de tratamento e instituída uma rede de atendimento nas unidades de atenção primária, pré-hospitalar (UPA e Samu) e nos serviços de reabilitação intra-hospitalares. Para o autor, apesar de existirem tratamentos eficazes, ainda há lacunas no acesso a esses tratamentos pela falta de existência de uma linha de cuidados.

A iniciativa também prevê campanhas de conscientização sobre fatores de risco – hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, entre outros – e estratégias de controle por meio, por exemplo, de estímulo ao hábito da população em monitorar a pressão arterial e tomar vacinas.

Dr. Bruno explica que imunizar contra influenza é fundamental para evitar infarto agudo do miocárdio, já que o vírus da gripe pode debilitar o corpo a ponto de resultar em ataque cardíaco.

Qualidade de vida

“Além disso, é essencial incluir programas de educação e orientação à população sobre alimentação saudável, prática regular de atividades físicas e a importância de realizar os exames de rotina”, alerta Dr. Bruno, que é médico oncologista e presidente da Comissão de Saúde.

De acordo com a matéria, a linha de cuidados especiais será implementada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), a quem caberá também capacitar os profissionais da área no sentido de identificar rapidamente os sintomas de AVC e infarto.

Também deverão ser disponibilizados equipamentos adequados, como unidades de emergência dispondo de tecnologias de ponta na realização de exames de imagem e eletrocardiograma.

Socorro imediato

No projeto – que passará pelo crivo dos colegiados de Justiça, Saúde e Finanças –, Dr. Bruno explica que tanto no AVC como no infarto de miocárdio o socorro deve ocorrer de forma imediata para evitar a morte ou sequelas graves na vítima.

“É preciso que estes pacientes tenham prioridade nas unidades de pronto atendimento e nos hospitais, com o suporte necessário para procedimentos de trombólise, angioplastia e outros tratamentos essenciais”, esclarece.

Acompanhe a tramitação e o conteúdo na íntegra do PL 236/2025