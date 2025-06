Projeto musical para mulheres do interior do ES oferece bolsa de R$800

Mulheres negras que moram no interior do Espírito Santo têm até a próxima segunda-feira, 30 de junho, para garantir uma vaga no projeto MC Mulheres – Espírito Santo, que oferece formação musical gratuita com foco em plano de carreira, empreendedorismo e inserção no mercado da música.

As selecionadas para a etapa presencial, que acontece em Vitória, recebem uma bolsa de R$ 800 para custear despesas de deslocamento e permanência na capital. As inscrições devem ser feitas pelo link bit.ly/inscricoesmcmulheres.



O projeto é voltado a mulheres negras capixabas a partir de 18 anos, com prioridade para moradoras de fora da Grande Vitória. A formação combina conteúdos artísticos e estratégicos, com oficinas práticas e atividades de desenvolvimento profissional.

Plano de carreira, composição e videoclipe

A programação será dividida em duas etapas. A primeira, Trilha Online de Plano de Carreira e Empreendedorismo na Economia Criativa, acontece de 7 a 11 de julho, com encontros ao vivo no Google Meet. A trilha — em parceria com o Sebrae Delas — oferece 10h de formação com temas como precificação de serviços artísticos, planejamento estratégico de carreira, rotina produtiva e inserção no mercado cultural.

Entre os conteúdos abordados estão:

Identidade artística e escrita da bio empreendedora

Ferramentas de organização do tempo e rotina criativa

Precificação de serviços como shows, oficinas e licenciamento

Planejamento estratégico e metas de carreira

Roteiro de apresentação de projetos e pitch artístico

Ao final da trilha, cada participante terá construído seu próprio Plano de Ação Individual.



Na segunda fase, de 11 a 15 de agosto, em Vitória, 20 mulheres (sendo 10 do interior e 10 da região metropolitana) serão selecionadas para as oficinas presenciais. As atividades ocorrerão no auditório do Sebrae-ES, com carga horária total de 40h e uma rotina diária de formação das 9h às 18h.

Oficinas presenciais:

Composição Musical Coletiva – com a artista e produtora Caju

Uma vivência criativa para desenvolver uma composição original em grupo, com foco em escuta, escrita e coautoria. O processo envolve práticas de poesia, ritmo, melodia e experimentações sonoras, com ou sem uso de instrumentos.

Videoclipe Experimental – com a diretora e performer Natália Dornelas

Uma oficina prática para explorar a linguagem do videoclipe sem a necessidade de finalizar um vídeo. As participantes criam roteiros visuais, experimentam movimentos de câmera, luz, ambientações e referências estéticas

Na sexta e sábado (15 e 16/08), as participantes também vivenciam o Festival Movimento Cidade, o maior evento de artes integradas do Espírito Santo, onde poderão se apresentar e integrar a programação.



“O projeto ‘MC Mulheres – Espírito Santo’ foi desenvolvido para acelerar o crescimento de mulheres pretas no cenário cultural da música. Oferecemos uma jornada formativa que empodera e cria oportunidades, proporcionando ferramentas essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional. Diante da sub-representação e da intensa discriminação enfrentada por mulheres negras na música e na cultura, iniciativas que ofereçam preparo e recursos são fundamentais para promover inclusão, fortalecer suas vozes e ampliar sua presença no setor. Além disso, o projeto fomenta uma comunidade sólida, pautada na construção de redes e no apoio mútuo, fortalecendo conexões que ultrapassam o âmbito individual.”, afirma Gabriela Duque, diretora de Programação do Movimento Cidade.

Sobre o projeto

O MC.Mulheres é uma iniciativa criada para fortalecer a economia criativa e impulsionar a carreira de mulheres negras artistas da música e do audiovisual. Desde 2022, o projeto realiza laboratórios formativos, imersões e festivais que unem arte, empreendedorismo e protagonismo feminino negro. Na 1ª edição (2022), atuou com mulheres do Nordeste e do Espírito Santo em ações formativas em audiovisual, música e empreendedorismo. Em 2023, o projeto expandiu com imersões presenciais e online, mentorias com mulheres referência e a estreia do Festival MC.Mulheres. Já em 2024, a frente MC.Mulheres: Negócios Criativos teve foco no fortalecimento de empreendimentos liderados por mulheres negras, ampliando o impacto social e econômico do projeto.

Neste ano, em sua quarta edição, o “MC. Mulheres – Edição: Espírito Santo” é uma formação em empreendedorismo, composição, produção, difusão e mercado musical para jovens mulheres pretas do Espírito Santo, prioritariamente provenientes do interior capixaba. É uma realização do Instituto Movimento Cidade e tem parceria com o Festival Movimento Cidade. A PNAB, o Funcultura, a Secult-ES e o Ministério da Cultura financiam o projeto com recursos dos governos estadual e federal.



Informações:

MC Mulheres – Espírito Santo

Inscrições: até 30 de junho

Imersão online (Escola de Mercado): 7 a 11 de julho

Oficinas presenciais: 11 a 15 de agosto, no Sebrae-ES (Vitória)

Vagas presenciais: 20 no total (10 interior capixaba | 10 região metropolitana )

Bolsa: R$800 para participantes do interior

Inscrição: bit.ly/inscricoesmcmulheres

Informações: @mcmulheres | @institutomovimentocidade