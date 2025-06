Projeto promove saúde e bem-estar na quadra do Vila Rica

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim desenvolve há quatro anos, o projeto Unidade de Qualidade de Vida (UQV), que oferece cuidados com a saúde, por meio da prevenção de doenças, com atividades físicas orientadas e saudáveis.

As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h, na quadra ao lado da Unidade Básica de Saúde, no Vila Rica. Apesar de o local ser no bairro, qualquer morador de Cachoeiro pode participar gratuitamente. O projeto é uma parceria entre as secretarias municipais de Saúde (Semus) e a de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp).

A população conta com uma equipe multidisciplinar formada por profissionais de educação física, nutricionista, psicólogo, técnico de enfermagem e estagiários. São oferecidas atividades físicas, avaliação de saúde, orientação nutricional, apoio psicológico e rodas de conversa.

A UQV tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis, promover bem-estar e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Cachoeiro.