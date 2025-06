Prouni 2025.2: veja como participar da seleção

O processo seletivo do Prouni 2025.2 já tem data para começar. Conforme o Edital nº 14/2025, publicado nesta terça-feira (24) pelo Ministério da Educação (MEC), os interessados poderão se inscrever entre 30 de junho e 4 de julho, exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Os candidatos que se inscreverem nesta edição terão acesso ao resultado da primeira chamada em 7 de julho. Aqueles que não forem selecionados de imediato ainda poderão ser convocados na segunda chamada, prevista para 28 de julho, também divulgada pelo portal oficial.

Critérios básicos

Para garantir a participação no Prouni 2025.2, o estudante precisa atender a critérios básicos: ter finalizado o ensino médio, ter feito o Enem em 2023 ou 2024, ter alcançado média igual ou superior a 450 pontos nas provas e não ter zerado a redação. Participantes na condição de treineiro, por outro lado, não poderão concorrer.

O edital estabelece que será considerada, para fins de classificação, a edição do Enem em que o candidato obteve a melhor média final. Isso pode aumentar as chances de aprovação no curso e instituição desejados.

Condições socioeducacionais

Além do desempenho no exame, os participantes devem se encaixar em pelo menos uma das condições socioeducacionais previstas. Entre elas: ter estudado o ensino médio inteiramente na rede pública, ou em escola privada como bolsista integral ou parcial. Pessoas com deficiência e professores da rede pública também podem participar, com regras específicas.

A concessão das bolsas segue critérios de renda. Para disputar as bolsas integrais, a renda familiar mensal por pessoa deve ser de até 1,5 salário mínimo. Já para as bolsas parciais (50%), esse limite sobe para três salários mínimos. Professores da rede pública que desejam cursar licenciatura ou pedagogia estão isentos da exigência de renda.

O candidato deve indicar se deseja concorrer na modalidade de ampla concorrência ou pelas ações afirmativas, que contemplam pessoas com deficiência, além de indígenas, pardos e pretos autodeclarados. Contudo, a escolha influencia diretamente na classificação final.

Prioridade

A ordem de prioridade para seleção segue critérios definidos no edital. A preferência é dada aos professores da rede pública, seguidos por estudantes da rede pública de ensino, e posteriormente por diferentes combinações entre ensino público e privado, considerando a condição de bolsista.

Quem não for selecionado nas duas chamadas ainda poderá integrar a lista de espera do Prouni 2025.2. Para isso, será necessário manifestar interesse nos dias 18 e 19 de agosto, com resultado previsto para 22 de agosto, também pelo Portal Único.

Veja o cronograma completo do processo seletivo:

Inscrição: de 30/06 a 04/07

Resultado da 1ª chamada: 07/07

Resultado da 2ª chamada: 28/07

Lista de espera – manifestação de interesse: 18 e 19/08

Divulgação da lista de espera: 22/08

Criado em 2004, o Programa Universidade para Todos tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior para brasileiros de baixa renda, sem diploma de nível superior. Assim, o Prouni oferece bolsas de estudo em instituições particulares de todo o país e divide-se em dois ciclos por ano.