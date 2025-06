Qual a tendência do dólar hoje? Descubra

O dólar hoje opera em queda no cenário internacional, pressionado por fatores econômicos e geopolíticos que influenciam diretamente sua cotação. Assim, a moeda americana registra desvalorização frente ao euro, iene, libra e franco suíço, refletindo um contexto de otimismo com as negociações comerciais entre os Estados Unidos e parceiros como China e Canadá.

Esse movimento alimenta as expectativas do mercado sobre cortes mais rápidos na taxa de juros americana, o que tende a enfraquecer ainda mais o dólar frente às demais divisas globais.

Índice dólar atinge mínima em três anos

Desde a última semana, o índice dólar — que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis moedas — permanece próximo à mínima dos últimos três anos, oscilando entre 96,9 e 97,1 pontos. Entretanto, esse patamar reforça a percepção de fraqueza da moeda dos EUA, que segue sob pressão vendedora no mercado global.

Fatores que influenciam o dólar hoje

Três pontos principais explicam a trajetória do dólar hoje:

Otimismo nas negociações comerciais

O avanço em acordos comerciais dos Estados Unidos com China e Canadá fortaleceu moedas estrangeiras e reduziu a demanda por dólar como ativo de proteção. Esse movimento beneficia, inclusive, moedas de mercados emergentes. Tom mais brando do Fed (Federal Reserve)

O presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou disposição para iniciar cortes na taxa de juros caso a inflação se estabilize, mesmo após os impactos recentes causados por tarifas. Com isso, a expectativa de redução nas taxas já em setembro subiu para 91,5%, segundo o CME FedWatch Tool — ante 83% registrados há uma semana. Relatório de emprego nos EUA no radar

O mercado aguarda com atenção a divulgação do relatório de empregos dos Estados Unidos, prevista para sexta-feira. Os dados podem servir como gatilho para novos recuos ou eventuais correções na cotação do dólar, dependendo do desempenho do mercado de trabalho americano.

O que esperar da cotação do dólar hoje?

A tendência para o dólar hoje é de continuidade no movimento de baixa, com investidores ajustando suas posições diante da possibilidade de cortes nos juros americanos. No entanto, o mercado segue atento a possíveis novidades nas negociações comerciais ou mudanças nas expectativas de política monetária, o que pode provocar oscilações intradiárias.

Conclusão: dólar hoje em trajetória de queda

O desempenho do dólar hoje reflete uma combinação de fatores que pressionam a moeda americana:

Avanço em acordos comerciais dos EUA com parceiros estratégicos;

Sinalização do Fed de possíveis cortes nos juros em breve;

Expectativa pelo relatório de emprego, que pode consolidar o cenário de enfraquecimento.

Esse contexto, portanto, reforça uma tendência de desvalorização do dólar no curto prazo, o que pode impactar mercados emergentes, exportações e investimentos internacionais.