Quando cai a restituição do Imposto de Renda 2025?

A Receita Federal libera nesta segunda-feira (30) o segundo lote da restituição do Imposto de Renda, beneficiando 6.545.322 contribuintes com a devolução de R$ 11 bilhões. Este é o maior lote da história em número de contemplados e valor total pago. Os depósitos abrangem exclusivamente contribuintes com prioridade legal ou preferencial, conforme os critérios definidos pelo Fisco.

Além das restituições do ano de 2025, este lote também contempla valores residuais de exercícios anteriores.

Quem recebe a restituição do imposto de renda neste segundo lote

A maior parte dos beneficiados utilizou recursos digitais para facilitar o envio da declaração. Contudo, veja como está distribuído o pagamento:

4.764.634 contribuintes optaram pela declaração pré-preenchida e/ou recebimento via Pix ;

optaram pela ; 1.044.585 idosos com idade entre 60 e 79 anos ;

com idade entre ; 496.650 profissionais do magistério , cuja principal fonte de renda é a educação;

, cuja principal fonte de renda é a educação; 148.090 contribuintes com mais de 80 anos ;

; 91.363 pessoas com deficiência física, mental ou com doenças graves.

A Receita Federal não contemplará nenhum contribuinte fora dos grupos prioritários neste lote.

Consulta e recebimento da restituição do Imposto de Renda

A consulta ao segundo lote pode ser pelo site oficial da Receita Federal ou pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”. Entretanto, os valores são creditados diretamente na conta bancária informada na declaração, inclusive para os que optaram pela chave Pix.

O cronograma da Receita prevê a liberação da restituição do imposto de renda em cinco lotes. Este segundo pagamento contempla, principalmente, os contribuintes que entregaram a declaração nas primeiras semanas do prazo e utilizaram recursos digitais.

Pix e pré-preenchida garantem prioridade em 2025

Neste ano, o uso conjunto da declaração pré-preenchida com a chave Pix passou a ser considerado critério de prioridade. A medida busca incentivar a adesão às ferramentas digitais e tornar o processo mais ágil e seguro.

Portanto, com essa mudança, milhares de contribuintes que adotaram essas soluções tecnológicas foram contemplados antecipadamente neste segundo lote da restituição do imposto de renda.