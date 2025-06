Quina de São João 2025 vai pagar R$ 230 milhões; veja como apostar

A Quina de São João 2025 segue movimentando os apostadores de todo o Brasil. Com estimativa de prêmio em R$ 230 milhões, o concurso especial de número 6760 será no dia 28 de junho, celebrando a 15ª edição do evento em homenagem ao tradicional festejo junino.

Apostas vão até a noite do sorteio

As apostas para a Quina de São João 2025 começaram no dia 19 de junho e seguem até as 19h do dia 28, em qualquer casa lotérica credenciada, além dos canais digitais da Caixa: o site oficial e o aplicativo Loterias Caixa. Após esse horário, as vendas encerram-se para a preparação do sorteio.

Sorteio com transmissão ao vivo

O sorteio das dezenas da Quina de São João 2025 será a partir das 20h, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo (SP). Entretanto, a transmissão ao vivo será feita pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal, garantindo transparência e ampla divulgação do resultado.

Edição especial não acumula

Um dos grandes atrativos da Quina de São João é que o prêmio não acumula. Ou seja, se ninguém acertar os cinco números, o valor será repartido entre os acertadores da quadra, e assim por diante, aumentando as chances de premiação para os participantes.

Como apostar na Quina de São João 2025

Portanto, para concorrer, basta marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante da Quina. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 2,50. Quanto mais números o apostador marcar, maiores as chances de ganhar — e maior o valor da aposta.