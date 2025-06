Quinto dia útil de julho 2025: veja quando o salário deve ser pago

O quinto dia útil de julho de 2025 será no sábado, 5 de julho, o que exige atenção por parte das empresas em relação ao pagamento dos salários.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Instrução Normativa nº 02/2021, quando o quinto dia útil cai em fim de semana ou feriado, o pagamento deve ser antecipado para o último dia útil anterior.

Neste caso, os empregadores deverão efetuar o depósito até a sexta-feira, 4 de julho, garantindo o cumprimento da legislação trabalhista. A antecipação é necessária porque os bancos não operam normalmente aos sábados, impossibilitando a movimentação financeira por meio de canais tradicionais.

A definição do quinto dia útil leva em conta apenas os dias úteis da semana, de segunda a sexta-feira, excluindo domingos e feriados nacionais. Por isso, é importante que empresas e empregados acompanhem o calendário para evitar atrasos e irregularidades.

O mês de julho também pode sofrer alterações no expediente bancário e empresarial caso haja feriados locais, o que reforça a importância de planejamento.

