Rato encontrado em fralda: perícia constata que era plástico

A Polícia Técnico-Científica do estado do Rio de Janeiro comprovou que o corpo estranho encontrado por uma mãe dentro de uma fralda no último dia 20 de maio não tratava-se de um rato, mas sim de um plástico.

Inicialmente, a consumidora havia divulgado nas redes sociais que acreditava ser um rato. O AQUINOTICIAS.COM fez uma matéria, intitulada “VÍDEO | Rato morto é encontrado dentro de fralda de bebê“, dando destaque ao fato no dia 2 de junho. Após a repercussão e o resultado final do laudo técnico, a assessoria de imprensa da Softys se posicionou sobre o fato:

“A Softys do Brasil esclarece que de acordo com o laudo da Polícia Técnico-Científica do estado do Rio de Janeiro, ficou comprovado que o objeto encontrado no produto é um adesivo presente na composição da fralda, razão pela qual não apresenta nenhum risco à saúde. A empresa está em contato com a consumidora e contribuindo com as autoridades. Além disso, reforça seu compromisso com a segurança, a transparência e o respeito aos consumidores que confiam em seus produtos”.