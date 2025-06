Resultado da Mega-Sena de sábado: aposta ganha R$ 127 milhões sozinha

Um sortudo de Minas Gerais acertou sozinho o resultado da Mega-Sena de sábado e levou o prêmio acumulado de R$ 127.048.366,05. O sorteio, realizado no último sábado (21), premiou quem acertou as seis dezenas: 15 – 16 – 43 – 46 – 47 – 51.

O ganhador fez a aposta em uma lotérica localizada em território mineiro, tornando-se o mais novo milionário do país. Porém, segundo informações da Caixa Econômica Federal, não houve outros ganhadores na faixa principal.

Próximo sorteio será na terça-feira, feriado de São João

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta terça-feira, 24 de junho, feriado de São João, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. A expectativa é de que muitos apostadores aproveitem o feriado prolongado para tentar a sorte.

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio, nas lotéricas de todo o país ou pelo aplicativo e site da Loterias Caixa.

Premiações secundárias também distribuíram valores

Além do prêmio principal, a Mega-Sena distribuiu valores para quem acertou a quina e a quadra. A quina teve diversos ganhadores, que levaram prêmios expressivos, enquanto milhares de apostadores foram contemplados com a quadra, recebendo quantias menores, mas ainda significativas.

Como apostar na Mega-Sena

Entretanto, para concorrer ao prêmio milionário, o apostador deve escolher de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00. Quem desejar aumentar as chances pode apostar com mais números, o que eleva o valor da aposta.

Confira o resultado da Mega-Sena de sábado e prepare sua próxima aposta

Portanto, com a movimentação intensa em torno dos sorteios da Mega-Sena, é fundamental acompanhar os resultados oficiais e conferir os bilhetes com atenção. O resultado da Mega-Sena de sábado mostrou que a sorte pode estar em qualquer lugar — e em qualquer bilhete. O próximo milionário pode ser você.