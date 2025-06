Resultado Mega-Sena 2879: veja os números sorteados e quem ganhou

O concurso da Mega-Sena 2879, realizado nesta terça-feira (24), em São Paulo, não teve ganhadores na faixa principal. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, e o prêmio estimado para o próximo concurso, que será realizado na quinta-feira (27), subiu para R$ 40 milhões.

Números sorteados na Mega-Sena 2879

As dezenas sorteadas foram: 11 – 20 – 29 – 47 – 52 – 56.

Apesar da ausência de ganhadores na sena, houve premiações nas faixas inferiores. Apostadores que acertaram a quina e a quadra receberão prêmios proporcionais, conforme a quantidade de acertadores em todo o país. A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou os valores exatos para essas faixas.

Como apostar na próxima Mega-Sena

As apostas para o próximo sorteio da Mega-Sena 2879 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pelo site oficial do banco. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00.

Probabilidades e dicas para apostadores

A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860. Já quem opta por marcar mais números no volante aumenta as chances de ganhar, mas também paga um valor maior pela aposta.

Para quem deseja participar de bolões, a Caixa oferece cotas a partir de R$ 10. Essa modalidade permite que grupos compartilhem o valor da aposta e, em caso de prêmio, dividam entre si os ganhos proporcionais.

Mega-Sena: como funciona o sorteio

Os sorteios da Mega-Sena acontecem sempre às terças, quintas e sábados, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Porém, os resultados também ficam disponíveis no site oficial, nas lotéricas e nos canais de notícias.

Portanto, para acompanhar as atualizações sobre a Mega-Sena 2879, conferir estatísticas, próximos concursos e informações sobre prêmios acumulados, continue acessando nosso portal.