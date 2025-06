Rococó Produções estreia espetáculo no Festival de Guaçuí

A produtora gaúcha de teatro Rococó Produções Artísticas e Culturais apresenta, pela primeira vez no Espírito Santo, o espetáculo “As Aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador”. A estreia acontece no Teatro Fernando Torres e compõe a programação do 25º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí.

Premiada como Melhor Produção de Teatro no Prêmio Tibicuera 2022 e como Melhor Espetáculo Infantojuvenil no Prêmio Olhares da Cena 2022, a peça desembarca em Guaçuí para uma apresentação única e totalmente gratuita, nesta sexta-feira, dia 27.

As Aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador encanta público no Brasil e no exterior

O espetáculo “As Aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador” é um musical leve e colorido, indicado para todos os públicos.

Na história, depois da curva e descendo o morro, moravam Dona Cotinha e seus filhos, Pedro e João. Um convite misterioso e uma bolsinha mágica mudam completamente o destino dos personagens.

A trama inclui cigana, cavaleiro, princesa e até um tapete voador. De forma lúdica, com canções inéditas e cantigas de roda, os protagonistas — junto com o público — descobrem que ser diferente é muito legal.

Com direção de Suzi Martinez e elenco formado por Clarissa Siste, Guilherme Ferrêra e Henrique Gonçalves, a dramaturgia original é inspirada no conto popular “O Casamento de João Bobo e a Princesa Chifruda”.

O espetáculo é resultado de uma pesquisa sobre o universo tradicional das máscaras e da Comédia Dell’arte, com cenografia que remonta ao teatro mambembe italiano.

A peça, que estreou em outubro de 2019, acumula 13 prêmios em diferentes mostras e já teve mais de 100 apresentações pelos estados do RS, SP e MG. Em 2023, foi destaque também no Teatro Municipal de Rivera, no Uruguai.

Rococó Produções Artísticas e Culturais marca sua terceira passagem pelo Espírito Santo

Essa será a terceira participação da Rococó na mostra de teatro mais famosa do Espírito Santo. A presença tem um significado especial: foi justamente no Festival de Guaçuí, em 2016, que o grupo fez sua primeira apresentação fora do Rio Grande do Sul.

“A partir desse festival, conhecemos diversos grupos do país e, assim, nosso trabalho começou a ser melhor difundido”, comenta Henrique Fagundes, ator e diretor de produção da Rococó Produções.

Sobre a participação em 2025, a expectativa do grupo é, mais uma vez, poder celebrar a arte teatral neste encontro capixaba das artes cênicas, que reúne companhias de todo o Brasil.

Henrique também comentou sobre o contexto atual e o papel da arte:

“Estamos vivendo momentos muito difíceis no RS, devido às crises climáticas, e isso tem afetado muito o fazer artístico. Então, poder levar nosso trabalho para outras regiões do país faz com que a chama da arte se mantenha acesa.”

Serviço

Espetáculo: As Aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador

Evento: 25º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí (Espírito Santo)

25º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí (Espírito Santo) Data: 27/06

27/06 Horário: 14h

14h Local: Teatro Municipal Fernando Torres – Guaçuí

Teatro Municipal Fernando Torres – Guaçuí Entrada franca