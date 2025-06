Roupa feita de tecido de milho reduz em 50% emissões de carbono

O Brasil tem se tornado um país cada vez mais consumidor de moda esportiva e fitness. Somente em 2023, o país produziu 638,5 milhões de peças, e faturou cerca de R$ 23,2 bilhões no período, o que representa um aumento de 3,4%.

O setor de roupas para esporte também cresce globalmente, com a expectativa de aumentar em 14,9% a sua produção até 2029. Além disso, o segmento esportivo brasileiro movimentou R$ 16,3 bilhões no e-commerce no último ano, um aumento de 42,3% em relação a 2023, com itens de vestuário sendo responsáveis por 45% desse número. Contudo, toda essa produção massiva de peças gera um alto nível de poluição. Somente a produção têxtil é responsável por 20% da contaminação de água potável em todo mundo.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/meio-ambiente/roupa-feita-de-tecido-de-milho-reduz-em-50-emissoes-de-carbono/