Sandy fala pela primeira vez sobre novo namorado: “Tô feliz”

Sandy não poderia perder o 32º Prêmio da Música Brasileira, que aconteceu nesta quarta-feira (4), no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro. Afinal, Chitãozinho e Xororó (pai e tio da cantora) foram os grandes homenageados da noite.

Para o evento, ela escolheu um look impactante na cor vermelha e lábios combinando. Na entrada, Sandy mencionou o namoro com Pedro Andrade com a imprensa: “Tô feliz, tá tudo certo. Sempre fui discreta, não é surpresa pra ninguém”.

“Eu já estava vivendo uma vida normal. Agora, estou sendo fotografada. Só isso”, disse ela ao gshow. Há uma semana, a artista fez sua primeira aparição pública com o médico. E olha a coincidência, Sandy usou um look “vermelhão” nas duas ocasiões. Dizem que é a cor do amor, né?