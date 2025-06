São Mateus: homem é preso suspeito no desaparecimento de adolescente

Um homem foi preso na última terça-feira (17) suspeito de envolvimento no desaparecimento de um adolescente em São Mateus. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic).

De acordo com a PC, o suspeito compareceu na delegacia buscando informações sobre o caso; entretanto foi reconhecido pela equipe policial.

“Ele esteve na delegacia para tentar se eximir de uma eventual responsabilização penal. Declarou que, na data dos fatos, esteve em frente a um restaurante, onde teria realizado uma suposta negociação com a vítima. Segundo ele, o encontro visava à venda de um aparelho televisor pelo valor de R$ 650,00, sendo o item oriundo de furto. Ainda de acordo com o suspeito, após o suposto acordo, o aparelho foi colocado em um veículo Fiat Siena, de cor chumbo escuro, pertencente a um amigo”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de São Mateus, delegado Marcelo Cruz.

O suspeito indicou ainda que a referida televisão se encontrava escondida em sua residência no bairro Guriri, também no município de São Mateus.

“No entanto, conforme apontam os elementos investigativos, a mencionada “negociação” não passava de um ardil utilizado pelo suspeito e seus comparsas com o objetivo de atrair a vítima ao local, a fim de viabilizar seu sequestro e posterior desaparecimento”, detalhou o delegado Marcelo Cruz.

Após o depoimento, o indivíduo foi autuado em flagrante por receptação e sequestro, sendo encaminhado ao sistema prisional. A investigação segue em andamento, a fim de identificar e localizar os demais envolvidos no crime.

