São Mateus recebe notebooks de acordo para licenciar loteamento

A Prefeitura de São Mateus recebeu nesta semana a entrega de 55 notebooks, doados ao município como parte das condicionantes ambientais e urbanísticas exigidas para a implantação de um novo loteamento da empresa Soma Urbanismo, na região de Guriri Norte.

A entrega oficial aconteceu na sede da Prefeitura e contou com a presença do prefeito Marcus Batista, do secretário municipal de Planejamento, Captação de Recursos e Desenvolvimento Econômico, Hassan Rezende Spadarott Bullus, responsável por conduzir o processo, e do secretário municipal de Saúde, Josiel Santana. Estiveram presentes também os vereadores Cristiano Balanga, Isamara da Farmácia, Rafael Barbosa e Wan Borges.

Dos equipamentos recebidos, 45 notebooks foram destinados às unidades de saúde de São Mateus, com o objetivo de aprimorar o atendimento prestado à população e dar melhores condições de trabalho às equipes. Outros 10 notebooks foram encaminhados à Secretaria Municipal de Finanças, onde serão utilizados no setor de Cadastro Imobiliário.

A doação faz parte das exigências definidas no processo de licenciamento do loteamento e representa um avanço na modernização dos serviços públicos do município.