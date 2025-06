“Sapeca Leite” une tradição e inovação em São José do Calçado

O distrito do Vale do Sapecado, em São José do Calçado, foi palco de um importante encontro para o setor agropecuário na última sexta-feira (6). O evento “Sapeca Leite – Dia de Campo e Tradição” reuniu produtores rurais, técnicos, estudantes e autoridades em uma tarde voltada à valorização da pecuária leiteira e caprina, com foco no fortalecimento da produção local.

Com uma programação diversificada, o evento promoveu exposições de gado e cabras leiteiras, demonstrações de manejo e palestras sobre inovação, sustentabilidade e os principais desafios enfrentados pelo setor. As atividades também incluíram rodas de conversa que estimularam a troca de experiências entre os participantes.

A iniciativa teve como objetivo principal reforçar o papel da produção rural na economia e na cultura do município. Além disso, buscou incentivar o uso de boas práticas no campo e a melhoria da produtividade por meio de conhecimento técnico e troca de saberes.

Entre as autoridades presentes estiveram o prefeito Antônio Cuica; o secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli; o secretário municipal de Agricultura, Dercilei; o coordenador de governo Ciro Passalini; e o padre Antônio Valdeir. As lideranças destacaram o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento rural sustentável e o apoio aos pequenos produtores.