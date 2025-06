‘Saúde Mais Perto’ oferece atendimento para pacientes em Cachoeiro

Na tarde desta quarta-feira (4), o governador Renato Casagrande anunciou, em Cachoeiro de Itapemirim, a implantação dos serviços de atenção do programa ‘Saúde Mais Perto’ para 26 municípios da região Sul, e a descentralização dos Serviços de Atenção em Oftalmologia para outros 14 municípios do Sul do Estado.

Segundo Casagrande, os pacientes não precisarão se deslocar para outras cidades para buscar atendimento. “O que estamos fazendo aqui é uma diretriz do Governo: é aproximar os serviços de saúde da população. Estamos transferindo para Cachoeiro serviços de consultas e exames oftalmológicos, que eram realizados em Alegre e agora a gente passa a realizar esses serviços aqui em 14 municípios do Sul do Estado. Serão 150 consultas e exames por dia. Não tínhamos esse serviço de varizes aqui na região, e temos 14 mil pessoas na fila esperando por esse procedimento, e agora esses municípios passam a ofertar esse serviço”, explica Casagrande.

O Secretário de Estado da Saúde, Thiago Hoffman, destacou que um dos serviços é inédito na região. “No caso da oftalmologia, estamos fazendo a descentralização. Toda essa região de saúde, são 26 municípios, fazemos as consultas oftalmológicas, os exames e as cirurgias, tudo em Alegre. E agora estamos trazendo também para Cachoeiro. Por enquanto, consultas e exames”, garante.

Foto: Enrique Moté/Aqui Notícias

“Quem precisar de cirurgia de catarata, por exemplo, ainda será deslocado para Alegre, mas em breve teremos um centro cirúrgico em Cachoeiro. Já no caso do serviço das varizes, esse sim é novo. Esse serviço não existia na região e essa unidade será 100% SUS, através de uma parceria público-privada. Aqui é uma entidade privada que presta serviço para o Governo do Estado, e vamos realizar aqui mais de 150 atendimentos por dia”, pontua Hoffman.

‘Saúde Mais Perto’

No entanto, o prefeito de Cachoeiro, Theodorico Ferraço ressaltou que os investimentos marcam um novo momento na saúde da região.

“Essa posição do Governo do Estado junto à Secretaria de Saúde é importante porque nossos pacientes têm que se deslocar para Alegre. Tudo bem que é um município importante, mas o centro mesmo de saúde é aqui em Cachoeiro. Não só Cachoeiro, como os 14 municípios estão muito felizes, porque o transporte dos pacientes era um grande desafio. Aliás, esse é um investimento fantástico que o governador faz colocando o povo perto do tratamento da vista”, continua.

Já a secretária de Saúde de Cachoeiro, Renata Fiório, esse é um pedido dos pacientes da região sendo atendido. “Para nós é uma alegria que agora nosso paciente não precisa mais ficar se deslocando de Cachoeiro para outras cidades para fazer consultas e cirurgias oftalmológicas e nem cirurgias de varizes, que não são estéticas, que podem ser feitas aqui e consultas com angiologistas. Aliás, para nós, isso é um ganho muito grande”, completa.