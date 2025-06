Sedu reforça diretrizes do Apoie em encontro regionais

A Secretaria da Educação (Sedu) promoveu, nesta segunda-feira (16), mais uma etapa regional de apresentação das diretrizes da Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar (Apoie).

O encontro, que reuniu gestores escolares da Superintendência Regional de Educação (SRE) de Carapina, teve como objetivo fortalecer o diálogo sobre o cuidado com o bem-estar da comunidade escolar.

Na ocasião, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou a importância do Apoie como instrumento de valorização das relações humanas no ambiente escolar, ressaltando sua trajetória, fundamentos e práticas desenvolvidas na Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo, desde sua criação, em 2019, até os resultados alcançados em 2025.

“O trabalho realizado ao longo desses anos demonstra nossa dedicação em garantir que nenhum estudante fique para trás. Estamos focados em construir uma rede de ensino cada vez mais inclusiva, que priorize o bem-estar e o sucesso de todos os alunos”, afirmou o secretário.

Em seguida, o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, reforçou o papel estratégico da educação na construção de uma sociedade mais justa e integrada. “A educação precisa ir além do conteúdo. É necessário escutar, acolher e cuidar das pessoas. O Apoie é uma política que materializa esse compromisso”, disse o vice-governador.

Após as falas de abertura, os participantes puderam trocar experiências, com destaque para ações de prevenção, formações e atendimentos psicossociais realizados nos últimos anos. As iniciativas evidenciam o compromisso do Governo do Estado com uma educação pública humanizada, que valoriza a escuta, o acolhimento e a atuação integrada em favor do desenvolvimento integral dos estudantes da Rede Estadual.