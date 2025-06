Semana do MEI movimentou Piúma com apoio a empreendedores locais

A Prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, promoveu entre os dias 26 e 30 de maio a Semana do MEI, um evento voltado ao fortalecimento e valorização dos Microempreendedores Individuais (MEIs) do município. A iniciativa contou com o apoio do Sebrae, Aderes, Sicoob e demais parceiros, reunindo dezenas de empreendedores locais ao longo da programação.

As atividades começaram na segunda-feira (27), com um grande mutirão de atendimento na Praça Central, das 9h às 16h. No local, os participantes puderam contar com orientações e serviços relacionados à formalização, regularização, previdência e oportunidades para os microempreendedores.

Na terça-feira (28), a programação seguiu com a oficina “Como se destacar no mercado”, realizada no Polo UAB Piúma. A capacitação reuniu empreendedores interessados em aprimorar suas estratégias de inovação e marketing, com foco no aumento da competitividade dos pequenos negócios.

A quarta-feira (29) foi marcada pela chegada da ação “ADERES na Estrada”, com a unidade móvel instalada na entrada do bairro Piuminas. Durante todo o dia, foram realizados mais de 40 atendimentos à comunidade. À noite, o Polo UAB sediou mais uma capacitação, desta vez com a oficina sobre “Emissão de Nota Fiscal para MEI”, um tema bastante procurado pelos participantes.

Encerrando a Semana do MEI, na quinta-feira (30), a Sala do Empreendedor funcionou em plantão especial, das 8h às 17h, para atendimento exclusivo voltado à Declaração Anual do MEI, auxiliando os empreendedores a manterem suas obrigações em dia.