Semesp realiza reunião para corrida de São Pedro em Cachoeiro

A Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro de Itapemirim realizou nesta quinta-feira (5) uma reunião de planejamento com os profissionais da pasta para ajustes da Corrida de São Pedro e a Corrida Kids de São Pedro.

A reunião aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Seme), e foram apresentados o novo trajeto da prova, os pontos de atenção do evento, bem como o posicionamento das equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Agentes do Trânsito, que farão a estrutura de segurança das corridas.

“Essa reunião foi para validar toda a estrutura de logística, de segurança e de atuação dos colaboradores da Semesp durante o evento. Temos um número expressivo de corredores esse ano, quase três mil atletas, e temos que montar uma estrutura para receber bem e oferecer segurança e conforto para eles”, afirma o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia.

A corrida de São Pedro Kids está agendada para o dia 14 e a adulto no dia 15 de junho, na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio.