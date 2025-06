Seminário do Bolsa Família reúne gestores em Vitória

O Governo do Estado realizará o Seminário Estadual Intersetorial do Programa Bolsa Família. A ação conta com o apoio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), em parceria com a Coordenação Estadual do Cadastro Único e Programa Bolsa Família do Estado do Espírito Santo, com a Comissão Estadual Intersetorial do Programa Bolsa Família.

O encontro acontecerá nas próximas segunda-feira (16) e terça-feira (17), no auditório do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em Vitória.

A formação tem como objetivo o fortalecimento da dimensão intersetorial do Programa Bolsa Família (PBF). O evento terá participação dos coordenadores(as) municipais da Saúde, Educação e Assistência Social do PBF. A programação do seminário contará com rodas de conversa com trabalhadores da área e debates.

“O seminário vem como uma oportunidade para a qualificação do atendimento aos beneficiários do programa, integrando as políticas de educação, saúde e assistência social.

Durante o encontro, os coordenadores terão a oportunidade de atualizar os seus conhecimentos e trocarem experiências sobre os desafios em seus territórios de atuação”, ressalta a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.

Programação:

1º dia — 16/06/2025

8h30 – Credenciamento



9h30 – Mesa de Abertura

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome – MDS – Srª Laís Lima Rezende e Srº Márcio Fernandes Maurício

Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS – Srª Débora Akerman

Ministério da Saúde – MS – Katia Maria Barreto Souto – Coordenadora Geral de Equidade e Determinantes Sociais em Saúde

Ministério de Educação – MEC

Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social – SETADES – Srª Cyntia Figueira Grillo

Subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde – SESA – Srº Orlei Amaral Cardoso

Subsecretário de Estado de Planejamento e Avaliação (SEPLA/SEDU) – Srº André Melotti Rocha

12h – Almoço

14h – Dimensão Intersetorial na Gestão do Programa Bolsa Família – Departamento de Condicionalidades (Decon) da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome – MDS. Srª Laís Lima Rezende

15h – O Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e a Intersetorialidade – Departamento de Operações SENARC – Srº Márcio Fernandes Maurício

15h45 – Indicadores de Condicionalidades nos Municípios do Espírito Santo – Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social – SETADES – Vigilância Sócio Assistencial – Sr. Edil Soares de Oliveira.

16h15 – Debate

17h30 – Encerramento