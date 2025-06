Senai ES e EDP abrem novas vagas para Escola de Eletricistas na Serra

O Senai ES, em parceria com a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está com inscrições abertas para uma nova turma da Escola de Eletricistas.

São 16 vagas para o curso gratuito de capacitação, que será realizado na unidade do Senai Civit, na Serra, com formação técnica completa para os participantes.

“Essa parceria com a EDP reforça o propósito do Senai ES de impulsionar os negócios industriais capixabas. Mais do que conhecimento técnico de excelência, estamos formando um novo perfil de profissional: alguém que, desde o primeiro dia de aula, aprende a pensar como a indústria pensa, com foco em inovação, resolução de problemas e trabalho em equipe. Mais do que ensinar uma profissão, promovemos uma formação conectada com o futuro, alinhada às reais necessidades do setor produtivo e, assim, com oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho”, afirma o diretor regional do Senai ES e superintendente do Sesi ES, Geferson dos Santos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de junho, por meio do link: AQUI. Ao todo, são 16 vagas disponíveis.

Com carga horária de cerca de 500 horas, das 8h às 17h, entre os meses de agosto e novembro. Os conteúdos teóricos e práticos abordam os princípios dos sistemas elétricos, normas de segurança, manutenção de redes, entre outros temas essenciais para a atuação no setor.

Todo o processo de ensino-aprendizagem será conduzido por instrutores do Senai, referência nacional em educação profissional. Além do conteúdo técnico, os participantes receberão bolsa-auxílio, materiais didáticos, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Ao final do curso, os formandos receberão certificado emitido pelo Senai e poderão integrar o banco de talentos da EDP e de empresas parceiras do setor elétrico.

Oportunidade para inserção no mercado

O curso é voltado a pessoas com ensino médio completo, maiores de 18 anos, com disponibilidade para frequentar as aulas em tempo integral. A Carteira Nacional de Habilitação (categoria B) é desejável, mas não obrigatória.

O processo seletivo será conduzido em etapas, com provas teórica e prática, avaliação psicossocial e entrevista.

Escola de Eletricistas – Parceria Senai e EDP

Inscrições: até 23 de junho

Link para cadastro: https://forms.gle/mAbnhmuV31iuo9116

Local: Senai Civit – Serra/ES

Benefícios: Bolsa-auxílio, material do curso, EPIs e certificado Senai

Requisitos:

Ensino médio completo

Residir na Grande Vitória

Ter 18 anos ou mais

Disponibilidade para aulas em tempo integral

Desejável CNH B