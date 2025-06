Serra: ginásio revitalizado será entregue nesta sexta (27)

Nesta sexta-feira (27), será entregue a reforma de revitalização do Ginásio Esportivo Orcino de Almeida Souza, em Morada de Laranjeiras, na Serra. A cerimônia de entrega acontecerá a partir das 18h30, no próprio espaço.

A obra contempla uma série de melhorias que vão garantir mais segurança, conforto e acessibilidade aos usuários.

Com o valor de investimento de mais de R$ 2 milhões, entre as intervenções realizadas estão a restauração e pintura do piso da quadra e das arquibancadas, a instalação de nova estrutura metálica com cobertura e fechamento lateral e a substituição de calhas e telhas.

Os vestiários (masculino, feminino e adaptado para pessoas com deficiência) também foram reformados e receberam novas portas, revestimentos, louças sanitárias, acessórios e melhorias nos sistemas de esgoto sanitário e de abastecimento de água.

O ginásio agora conta com novo sistema de iluminação da quadra e do entorno, instalação de alambrado, pavimentação interna e externa, além da revitalização do passeio frontal, com adequações de acessibilidade e construção de rampas.

Para a secretária de obras da Serra, Izabela Roriz, a entrega representa um avanço importante para a qualidade de vida dos moradores.

“A entrega do espaço marca uma nova fase para o esporte e o lazer do bairro. Queremos incentivar a prática esportiva e o uso do ginásio pela comunidade. A expectativa é de que o local seja um ponto de encontro para a integração dos moradores”, afirma.