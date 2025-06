Sessão Solene abre as comemorações da tradicional Festa de Cachoeiro

A Câmara Municipal de Cachoeiro realiza, no próximo dia 24 de junho, a tradicional Sessão Solene da Festa de Cachoeiro, que abre oficialmente as comemorações da Festa de São Pedro, padroeiro da cidade.

O evento acontece a partir das 19 horas, no auditório do Sesc Cachoeiro, reunindo autoridades, homenageados, familiares, amigos e um público estimado em cerca de 400 convidados. Na ocasião, mais de cem personalidades cachoeirenses serão homenageadas, em reconhecimento às suas trajetórias de contribuição para o desenvolvimento social, econômico, cultural e comunitário do município.

Entre os destaques da solenidade estão as entregas dos títulos de Cachoeirense Presente Nº 1 e Cachoeirense Ausente Nº 1, além de outras honrarias que valorizam aqueles que, com muito orgulho, ajudam a construir e fortalecer a identidade de Cachoeiro de Itapemirim.

A Sessão Solene será transmitida ao vivo, tanto pelo canal da Câmara no YouTube, quanto pela TV Foz, no canal aberto 16.1, garantindo que toda a população possa acompanhar este momento especial de celebração e reconhecimento.

Para o presidente da Câmara, vereador Alexandre Maitan (União Brasil), a solenidade reflete o espírito da Festa de Cachoeiro, que tem como essência a união de amigos e conterrâneos que compartilham o amor pela cidade.

“É uma honra para esta Casa prestar essas homenagens, reconhecendo pessoas que fazem parte da história e do desenvolvimento de Cachoeiro. É um momento de celebração, de valorização das nossas raízes e também de reafirmar o compromisso da Câmara com uma gestão pública acessível, transparente e cada vez mais próxima da população”, destaca.

A Sessão Solene da Festa de Cachoeiro é uma tradição que atravessa gerações, celebrando não só o orgulho de ser cachoeirense, mas também fortalecendo os laços de amizade, história e pertencimento.