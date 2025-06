Show do Macucos, comida boa e serviços grátis agitam a Serra

A cidade da Serra será palco, nos dias 7 e 8 de junho, da feira Parceria Legal: Consumidor & Empreendedor, que ocupará a Praça de Porto Canoa com uma programação cultural diversificada e serviços públicos acessíveis à população. O evento, que é uma iniciativa do Instituto Sustentabilidade Brasil em parceria com o PROCON/ES e a ADERES, reforça o compromisso do poder público com a cidadania, o empreendedorismo local e o incentivo ao consumo consciente.

Mais do que uma feira de serviços, o evento aposta na cultura e na música como forma de fortalecer os laços entre governo e comunidade. Shows gratuitos com artistas locais e nomes de destaque no cenário musical prometem atrair grande público e movimentar a região.

Shows gratuitos

No sábado (7), a programação musical começa às 13h com a apresentação intimista de Thais Lima no formato voz e violão, criando um clima acolhedor para a abertura oficial da feira. Às 19h, o palco recebe o forrozeiro Deco Bandeira, que leva à praça o autêntico forró pé de serra, com um repertório que celebra as raízes nordestinas. O destaque da noite fica por conta da consagrada Banda Macucos, às 21h30. Com sua fusão de reggae, pop e MPB, o grupo capixaba promete um show vibrante, repleto de boas vibrações e mensagens positivas.

Já no domingo (8), a programação segue com a voz suave de Jocelee Francisco a partir do meio-dia. Em seguida, às 14h, o grupo Samba de Quintal comanda uma animada roda de samba, resgatando clássicos do gênero e promovendo a interação com o público.

Além da programação musical, o evento contará com estandes de serviços públicos, espaço gastronômico, área de convivência e atividades infantis, criando um ambiente voltado para toda a família. A expectativa é que a feira fortaleça o contato direto entre a população e as políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo, ao mesmo tempo em que valoriza os artistas e a cultura local.

Serviço

Rede Abraço: Oferece apoio, tratamento e acompanhamento para pessoas com problemas com drogas e seus familiares;

Defensoria Pública: Oferece atendimento jurídico gratuito para quem não pode pagar advogado. Atua em casos como pensão alimentícia, problemas de saúde, consumo, moradia e despejo, por exemplo;

Cadastro nas tarifas sociais com desconto de 75% na conta de água e esgoto e 65% na conta de energia elétrica;

Negociação de débitos e troca de titularidade das contas;

Pedidos de ligação e religação de água e energia elétrica;

Recebimento de denúncias e reclamações;

Emissão de Carteira de Identidade;

Orientação Jurídica;

Troca de lâmpada.

SEBRAE/ADERES: Atendimento para abrir, regularizar e declarar MEI, com orientações e benefícios como aposentadoria, auxílio e desconto na compra de veículos.

Empesas Parceiras

Procon Estadual e Procon ALES

Cesan

EDP

Defensoria Pública

Polícia Civil

Sebrae / Aderes

Rede Abraço (Governo do Estado)

Redes Sociais

@isbeventos