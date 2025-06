Sine de Anchieta tem 47 vagas de emprego nesta terça-feira (24)

O Sine Anchieta está com 47 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (24). As oportunidades são para diferentes áreas, com destaque para cargos como atendente, vendedor, auxiliar doméstica, marteleteiro e psicólogo infantil.

Os interessados devem comparecer à Casa do Cidadão, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro, das 8h às 17h. É preciso levar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Os interessados podem visualizar todos os cargos abaixo:

Contudo, mais informações sobre as vagas podem ser obtidas pelos telefones:

(28) 99254-7621 – Vagas

(28) 99278-4821 – Seguro-desemprego