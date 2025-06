Startups de Alegre terão acesso a fundo de inovação do ES

Empreendedores de Alegre e região terão a oportunidade de conhecer as possibilidades de investimento e aceleração oferecidas pelo Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo (Funses1). O encontro será realizado nesta terça-feira (11), às 18h30, no Espaço de Empreendedorismo e Inovação da Prefeitura de Alegre.

Durante o evento, representantes do Funses1 vão apresentar como o fundo tem impulsionado startups capixabas por meio de programas de aceleração, aporte financeiro e conexões estratégicas com o mercado. A proposta é aproximar o ecossistema de inovação da região sul do Estado das iniciativas já em curso no Espírito Santo.

O encontro é voltado para empreendedores que buscam transformar ideias em negócios escaláveis ou fortalecer empresas já existentes com o apoio de recursos públicos e parceiros do setor privado. A participação é gratuita.