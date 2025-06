Sucesso! Veja como foi a Semana de Prevenção às Drogas em Guaçuí

Com foco na conscientização e prevenção, a Semana Municipal de Prevenção às Drogas movimentou a cidade de Guaçuí entre os dias 24 e 26 de junho. A iniciativa, realizada pela Delegacia de Polícia Civil e a Subseção da OAB, contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura.

Ao longo dos três dias de evento, 11 escolas foram visitadas, envolvendo estudantes das redes municipal, estadual e particular. As atividades alcançaram aproximadamente três mil alunos do ensino fundamental e médio.

Destaque da programação, o projeto Papo de Responsa, da Polícia Civil do Espírito Santo, trouxe aos alunos do fundamental II e do ensino médio reflexões sobre os riscos das drogas, além de abordar temas como bullying, comportamento nas redes sociais, carreira e relações interpessoais.

Para os estudantes do fundamental I, a atração foi o Agente Canino nas Escolas, projeto que utiliza a interação com o cão Agnes para transmitir mensagens de respeito aos professores e incentivo ao estudo. A linguagem lúdica e adaptada à faixa etária despertou o interesse das crianças e fortaleceu o diálogo sobre escolhas saudáveis.

A Semana reforçou o papel da educação e da participação comunitária na construção de um futuro mais seguro e consciente para a juventude de Guaçuí.