Superintendência de TI abre novo espaço de atendimento em Marataízes

A Prefeitura Municipal de Marataízes anunciou nesta segunda-feira (9) o novo espaço usado para atendimento da Superintendência de Tecnologia da Informação (TI).

De acordo com a prefeitura, essa nova instalação representa um marco importante para a administração municipal, pois marca o fim de mais um aluguel para a Prefeitura, resultando em economia significativa para o município.

Com essa medida, a administração municipal demonstra seu compromisso em otimizar os recursos públicos e investir em áreas prioritárias, melhorando a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população.

A Superintendência de Tecnologia da Informação estará melhor posicionada para atender às necessidades da população e dos servidores municipais, reforçando o compromisso da Prefeitura com a modernização e a eficiência.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui