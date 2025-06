Surpreendente! Único sobrevivente relata queda de avião na Índia

O britânico Vishwash Kumar Ramesh, único sobrevivente identificado da queda de um avião na Índia, que tinha como destino Londres, no Reino Unido, detalhou os instantes de terror vividos a bordo da aeronave. Segundo as autoridades locais, o acidente ocorreu pouco após a decolagem em Ahmedabad.

De acordo com o comissário de polícia da cidade, Vishwash estava sentado na poltrona 11A quando a aeronave caiu. Ele foi resgatado com vida dos escombros e encaminhado para um hospital, onde permanece internado. Em entrevista à BBC, ele contou que os passageiros ouviram um “barulho alto” instantes antes da queda. “Trinta segundos após a decolagem, houve um barulho alto e então o avião caiu. Tudo aconteceu muito rápido”, disse.

A tragédia já contabiliza mais de 200 mortos, incluindo 120 homens, 91 mulheres e 11 crianças – entre elas, dois bebês. A bordo estavam 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. As equipes de resgate seguem trabalhando no local.

