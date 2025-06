Suspeito de estupro é preso na Serra

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) prendeu, na manhã deste domingo (1º), um homem de 24 anos, suspeito de estuprar uma mulher no bairro Valparaíso, na Serra, na noite da última sexta-feira (30).

A prisão aconteceu no bairro José de Anchieta III, no mesmo município, após diligências ininterruptas. O suspeito foi localizado machucado e amarrado a um poste.

Na noite do crime, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em um condomínio no bairro Valparaíso.

No local, uma mulher de 22 anos relatou que foi abordada por um homem que estava em uma bicicleta. Ela informou que o suspeito a obrigou a seguir até uma área de mata, onde foi violentada sexualmente. Após o crime, o indivíduo fugiu. A vítima foi levada pelo namorado para um hospital particular, onde recebeu atendimento médico.

Desde então, as policiais Militar e Civil realizaram incessantes diligências, que contaram com buscas na região e análise de imagens de câmeras de segurança da área.

Neste domingo (1º), a Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que um homem, suspeito de ser o autor do estupro, havia sido amarrado a um poste e agredido. Uma guarnição foi até o local, constatou a situação e, de imediato, acionou o Samu.

O homem foi levado ao Hospital Jayme Santos Neves e, após atendimento médico, foi conduzido à Delegacia Regional da Serra.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui