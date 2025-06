Suspeitos são presos por tráfico de drogas em Venda Nova do Imigrante

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu quatro suspeitos e apreendeu drogas, nessa quarta-feira (11), durante uma operação conjunta, no Centro de Castelo.

De acordo com o delegado Rodrigo Carvalho, titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, a ação foi realizada em um local já conhecido pelas forças de segurança como ponto de reiteradas ações criminosas relacionadas ao tráfico de drogas e a infrações penais conexas, o que motivou a atuação integrada das equipes policiais.

Durante a operação, foram apreendidos dois pinos de cocaína, uma pedra da mesma substância, dez pedras de crack, dois pedaços maiores e 105 buchas de maconha, uma espingarda de chumbinho, R$ 128,00 em espécie, uma balança de precisão e quatro aparelhos celulares.

Dos quatro detidos, três são mulheres de 19, 23 e 35 anos, e um homem de 26 anos. A mulher de 35 anos e o homem de 26 anos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

Já as outras duas mulheres de 19 e 23 anos assinaram um Termo Circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo próprio e foram liberadas após assumirem o compromisso de comparecer em juízo.

