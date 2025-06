Sustentabilidade Brasil: Dalton defende agro sustentável em Venda Nova

Tendo em vista que a base econômica do município de Venda Nova é a agricultura, o prefeito Dalton Perim, participou, nesta quarta-feira (11), do primeiro dia do Sustentabilidade Brasil, que acontece até o próximo sábado (14), na Praça do Papa, em Vitória.

O chefe do Poder Executivo municipal aproveitou a oportunidade para conhecer as tendências do mercado, expostas nos painéis, e defendeu a atividade agrícola mais responsável e com menos impacto ao meio ambiente. Confira a entrevista completa:

O Sustentabilidade Brasil começa nesta quarta-feira (11) e segue até o próximo sábado (14). O evento acontece, das 9h às 21h, na Praça do Papa, em Vitória.