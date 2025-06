Tati Machado fala sobre a perda do bebê: ‘Jamais serei a mesma”

A apresentadora e jornalista Tati Machado, de 33 anos de idade, fez em suas redes sociais, nesta segunda-feira (2), sua primeira publicação após perder seu bebê, Rael, fruto de seu casamento com Bruno Monteiro.

Grávida de 33 semanas, Tati deu entrada na maternidade no dia 12 de maio, após notar a ausência dos movimentos do bebê.

Veja o relato:

Ver essa foto no Instagram

