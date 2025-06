Tem receita saudável de festa junina? Tem sim! Confira aqui

Bolo de milho, canjica, paçoca, pinhão, caldos… Junho é sinônimo de mesa farta e tradição gastronômica. Mas será que quem convive com o diabetes precisa abrir mão dessas delícias? A boa notícia é: com os cuidados certos, é possível, sim, aproveitar a festa junina de forma saudável.

A Unimed Sul Capixaba preparou uma série de orientações para mostrar que é possível conciliar saúde e prazer à mesa. A principal dica é fazer substituições mais saudáveis dos pratos típicos. “Existem versões alternativas e mais equilibradas de receitas clássicas como a canjica e a paçoquinha, que mantêm o sabor e reduzem o impacto na glicemia”, explica Adriana Sarzedas, nutricionista da cooperativa.

Outro ponto importante é o monitoramento constante. Ficar atento aos níveis de glicemia antes e depois das refeições permite ajustes com a insulina, se necessário. “Isso garante mais segurança e evita picos glicêmicos indesejados, permitindo que a pessoa aproveite com mais liberdade”, completa Adriana.

Por fim, a moderação é fundamental. Aproveitar os quitutes juninos sem exageros, respeitando as recomendações médicas, é o caminho para curtir com saúde. “O equilíbrio faz toda a diferença. A festa pode, sim, ser saborosa, alegre e inclusiva para todos, com responsabilidade e boas escolhas”, reforça a nutricionista.

Confira duas receitinhas diets da nutri:

Canjicão diet

Ingredientes:

250g de milho para canjica

Água a gosto para o cozimento

500ml de leite desnatado

4 cravos da índia

2 unidades de canela em pau

200ml de leite de coco light

1 caixinha de creme de leite light

200g de coco ralado ao natural

1 xícara de chá de leite em pó desnatado

4 colheres sopa de amendoim moído

Adoçante a gosto

Modo de fazer:

Deixe a canjica de molho em água por pelo menos 3 horas, jogue a água fora e transfira para panela de pressão, cubra com água, coloque o cravo e canela e cozinhe por 40 minutos ou até ficar bem macia.

Espere secar, reserve e deixe esfriar, acrescente na canjica fria, o leite desnatado, creme de leite light, o leite de coco light, leite em pó, misture bem até ficar bem homogêneo, acrescente aos poucos o adoçante em pó a gosto, misture bem e deixe ferver, caso queira o canjicão mais grossinho, retire uma parte bata no liquidificador no modo pulsar, em seguida retorne para panela e deixe ferver mais um pouco, caso goste adicione o amendoim moído e misture bem, mas prefiro deixar para ser servido a parte, assim seu canjicão está pronto para servir.

Paçoquinha diet

Ingredientes:

2 xícaras de chá de amendoim torrado sem pele

½ xícara de chá de leite em pó desnatado

3 ½ colheres de sopa de adoçante em pó

5 colheres de sopa de leite desnatado

Modo de fazer:

Bata o amendoim junto com o leite em pó e o adoçante no processador até obter uma farinha.

Passe para uma tigela e coloque o leite desnatado aos poucos até obter uma massa úmida (se atingir esse ponto antes que o leite acabe, não precisa utilizar a quantidade toda).

Forre uma vasilha retangular tipo 18X28cm com papel filme e despeje a massa.

Pressione-a com as costas de uma colher até ficar bem compacta.

Cubra com papel filme e deixe descansar por 1 hora antes de cortar.

Retire o filme plástico e corte em losangos ou quadradinhos, com faca ou cortador.

Guarde em refratário bem fechado.